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Генсек НАТО заявил, что Украина не вступит в альянс в рамках мирной сделки

Генсек НАТО Рютте: членство Украины в НАТО не станет частью мирной сделки
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Wolfgang Rattay/Reuters

Вопрос о членстве Украины в НАТО не будет частью соглашения по урегулированию продолжающегося конфликта, но эта проблема может обсуждаться в будущем. Об этом в ходе своего визита в Словакию заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Украине не было обещано, что это (членство Украины в НАТО. – прим. ред.) станет частью мирного соглашения. Поэтому мы должны посмотреть, чем закончатся эти мирные переговоры. Но мы договорились о том, что Украина в будущем станет членом НАТО», — подчеркнул он.

В июне прошлого года Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе от вступления в НАТО.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, главным условием для Российской Федерации в разрешении конфликте на Украине является достижение своих целей, поставленных перед началом специальной военной операции.

Ранее в Кремле оценили информацию о намерении Запада разместить войска на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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