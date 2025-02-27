Лавров обсудил с главой МИД Египта прогресс России в зоне СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты прогресс РФ по достижению целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится на сайте российского дипведомства.

«В контексте обсуждения украинского кризиса Сергей Лавров изложил оценки последнего развития событий в связи с реализацией целей специальной военной операции», — отметили в МИД РФ.

Телефонный разговор Лаврова с египетским коллегой состоялся 27 февраля. Помимо прочего главы МИД обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, обсудили происходящее в Сирии. Стороны выразили твердую поддержку суверенитета страны и поддержали инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша и его спецпосланника по Сирии Гейра Педерсена по установлению гражданского мира в Сирии.

В сентябре глава МИД Египта, находившийся с визитом в Москве, пригласил Лаврова посетить Каир. Бадр Абдель Аты заявил о готовности к дальнейшей совместной работе в целях процветания дружественных народов двух государств.

Ранее Лавров заявил, что Зеленский меняет позицию «чаще, чем зеленые майки».