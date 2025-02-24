Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что Зеленский меняет позицию «чаще, чем зеленые майки»

Лавров: Зеленский меняет свою позицию чаще, чем зеленые майки

Украинский лидер Владимир Зеленский изменяет свое мнение по разрешению ситуации на Украине «чаще, чем зеленые майки». Об этом по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Могу только нашу позицию (по решению конфликта на Украине. – прим. ред.) подтвердить, потому что она не менялась, в отличие от позиции персонажа, о котором вы упомянули (Зеленского. — прим. ред.), который меняет ее гораздо чаще, чем зеленые майки», — отметил министр.

До этого Лавров подчеркивал, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем РФ.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношения между странами в данный момент таковы, что недостаточно встречи за чашкой кофе.

Ранее спецпосланник Трампа сообщил о «замечательной дискуссии» с Путиным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами