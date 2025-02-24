Лавров заявил, что Зеленский меняет позицию «чаще, чем зеленые майки»

Лавров: Зеленский меняет свою позицию чаще, чем зеленые майки

Украинский лидер Владимир Зеленский изменяет свое мнение по разрешению ситуации на Украине «чаще, чем зеленые майки». Об этом по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Могу только нашу позицию (по решению конфликта на Украине. – прим. ред.) подтвердить, потому что она не менялась, в отличие от позиции персонажа, о котором вы упомянули (Зеленского. — прим. ред.), который меняет ее гораздо чаще, чем зеленые майки», — отметил министр.

До этого Лавров подчеркивал, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем РФ.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношения между странами в данный момент таковы, что недостаточно встречи за чашкой кофе.

Ранее спецпосланник Трампа сообщил о «замечательной дискуссии» с Путиным.