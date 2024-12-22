Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Египта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии с египетским коллегой Бадром Абделем Аты. Стороны выразили твердую поддержку суверенитета страны, сообщается на сайте российского дипведомства.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора главы МИД обменялись мнениями по «актуальной ближневосточной проблематике с упором на происходящие события в Сирии». Министры поддержали инициативную роль генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша и его спецпосланника по Сирии Гейра Педерсена «в деле консолидации международных усилий в поддержку стабилизации и установления гражданского мира» в Сирии.

Также стороны выразили твердую поддержку «сохранению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности» Сирии, отмечается в сообщении МИД.

12 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Россия рассчитывает сохранить свои военные базы в Сирии, так как они играют важную роль в борьбе с терроризмом. По словам дипломата, борьба с терроризмом в регионе еще не закончена и потребует коллективных усилий.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

Ранее Песков отверг мнения об ослаблении позиций России на Ближнем Востоке.