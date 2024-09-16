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Лаврова пригласили посетить Египет

Глава МИД Египта пригласил Лаврова посетить с визитом Каир

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, находящийся с визитом в Москве, пригласил своего российского коллегу посетить Каир. Об этом пишет РИА Новости.

«Я благодарю Лаврова за теплый прием и подтверждаю, что готов к дальнейшей совместной работе в целях достижения процветания наших дружественных народов», — сказал Бадр Абдель Аты.

Отмечается, что стороны обсудили в том числе взаимодействие стран, энергетическую и продовольственную безопасность, региональную проблематику.

Летом корабли Тихоокеанского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Египта провели совместное учение в Средиземном море.

От России в учениях задействованы боевые корабли Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», которые 14 июня зашли в египетский порт Александрия.

Незадолго до того египетский министр промышленности отправился в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в Египте обсуждают возможность расчетов с Россией в нацвалютах.

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