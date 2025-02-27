В МИД РФ отреагировали на итоги выборов в Германии

Россия пока не получала сигналов от Германии о нормализации отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя итоги парламентских выборов в Германии.

В ходе брифинга дипломат подчеркнула, что, исходя из заявлений и конкретных шагов немецкой стороны, которые будут предприниматься в отношении Москвы, Россия ни с кем никогда не искали конфликта, и разрушение отношений с Германией произошло не по вине РФ.

«Если там будет другая философия исповедоваться, готовы будем рассмотреть соответствующие конкретные предложения Берлина, если они появятся. На сегодняшний день мы не получали никаких сигналов от германской стороны о ее заинтересованности в восстановлении нормального межгосударственного диалога», — указала Захарова.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у победившего на выборах в канцлеры Германии Фридриха Мерца достаточно агрессивные взгляды в отношении РФ, однако они могут поменяться, когда он вступит в должность.

23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, по результатам которых победил консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который и станет новым канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии ужаснулись намерениям Мерца.