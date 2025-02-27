Путин встретился с секретарем ЦК Трудовой партии КНДР

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ёном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Каких-либо подробностей встречи он не привел.
В понедельник в Москву прибыла делегация Трудовой партии Кореи, которая является правящей партией КНДР. Делегацию возглавляет Ли Хи Ён.
26 февраля заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев встретился с секретарем ЦК ТПК. Комментируя встречу, он заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР знаменует собой новую эру в отношениях двух государств. По словам зампреда Совбеза, документ полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета.
Этот договор вступил в силу 4 декабря 2024 года.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея всегда будет на стороне России.