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Путин встретился с секретарем ЦК Трудовой партии КНДР

Путин провел в Кремле встречу с секретарем ЦК Трудовой партии КНДР Ли Хи Ёном

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ёном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Каких-либо подробностей встречи он не привел.

В понедельник в Москву прибыла делегация Трудовой партии Кореи, которая является правящей партией КНДР. Делегацию возглавляет Ли Хи Ён.

26 февраля заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев встретился с секретарем ЦК ТПК. Комментируя встречу, он заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР знаменует собой новую эру в отношениях двух государств. По словам зампреда Совбеза, документ полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета.

Этот договор вступил в силу 4 декабря 2024 года.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея всегда будет на стороне России.

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