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Медведев назвал договор о партнерстве России и КНДР новой эрой в отношениях двух стран

Медведев: договор о стратегическом партнерстве России и КНДР знаменует новую эру
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Виталий Аньков/РИА Новости

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей знаменует собой новую эру в отношениях двух государств. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», комментируя встречу с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном.

Документ полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета, подчеркнул он.

Медведев добавил, что Россия и КНДР рассчитывают придать серьезный импульс развитию торгово-экономической кооперации.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу 4 декабря после обмена грамотами между заместителями глав МИД двух государств в Москве. Документ отвечает целям построения нового справедливого многополярного мира, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Ким Чен Ын заявил Белоусову, что Северная Корея всегда будет на стороне России.

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