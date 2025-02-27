Переговоры России и США завершились в Стамбуле, они длились более шести часов

В Стамбуле завершились переговоры между представителями России и США, они продолжались 6,5 часа. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что делегация из РФ покинула резиденцию американского генконсула, где проходили переговоры, без комментариев.

«Никаких заявлений для прессы не было», — заявил корреспондент агентства.

27 февраля в американском генконсульстве в Стамбуле прошли переговоры представителей США и России. Сообщалось, что стороны обсуждали проблемы работы посольств. Встреча началась около 10 утра по московскому времени.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, по данному вопросу во время российско-американской встречи в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности. В Турции проходит встреча на экспертном уровне.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Турции.