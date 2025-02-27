Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Турции

Россия рассчитывает, что встреча представителей России и США в Стамбуле окажется первой в череде такого рода мероприятий и станет основой для укрепления доверия между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия», — подчеркнула она.
27 февраля в американском генконсульстве в Стамбуле проходят переговоры представителей США и России. По данным ТАСС, стороны обсуждают проблемы работы посольств.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, по данному вопросу во время российско-американской встречи в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности. В Турции проходит встреча на экспертном уровне.
18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. До этого, 12 февраля, российский и американский президенты провели телефонный разговор.
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