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Переговоры России и США в Турции идут седьмой час

ТАСС: переговоры России и США в Стамбуле идут седьмой час
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Представители России и Соединенных Штатов ведут за закрытыми дверями переговоры о нормализации работы посольств уже седьмой час, передает корреспондент ТАСС.

27 февраля в американском генконсульстве в Стамбуле проходят переговоры представителей США и России. По данным ТАСС, стороны обсуждают проблемы работы посольств.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, по данному вопросу во время российско-американской встречи в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности. В Турции проходит встреча на экспертном уровне.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. До этого, 12 февраля, российский и американский президенты провели телефонный разговор.

Президент России Владимир Путин заявлял, что первые контакты с новой администрацией президента США вселяют надежды, у сторон есть встречный настрой.

Ранее в России рассказали, почему Европа «останется в дураках» из-за политики по Украине.

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