Путин заявил, что достижения российских ученых не должны ложиться «под гриф»

Достижения российских ученых не должны ложиться «под гриф», они должны оперативнее внедряться в производство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии ФСБ, которое транслирует телеканал «Россия 24».

«Что касается гражданских технологий разработок. Нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Чтобы достижения наших ученых использовались и на нашем рынке, и при наращивании высокотехнологичного экспорта», — добавил глава государства.

В начале февраля Путин заявил, что российским исследователям нужно будет решать важные задачи и разрабатывать решения, которые будут лучше иностранных аналогов.

Российский лидер также отмечал, что количество молодых ученых, выбирающих работу за границей, примерно сопоставимо с числом тех, кто возвращается обратно. По словам президента, лишь небольшая часть, около 5-7%, уходит за пределы страны, и примерно столько же возвращается в Россию.

Ранее стали известны лауреаты премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.