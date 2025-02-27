Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что достижения российских ученых не должны ложиться «под гриф»

Путин призвал оперативнее внедрять разработки российских ученых в производство
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Достижения российских ученых не должны ложиться «под гриф», они должны оперативнее внедряться в производство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии ФСБ, которое транслирует телеканал «Россия 24».

«Что касается гражданских технологий разработок. Нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Чтобы достижения наших ученых использовались и на нашем рынке, и при наращивании высокотехнологичного экспорта», — добавил глава государства.

В начале февраля Путин заявил, что российским исследователям нужно будет решать важные задачи и разрабатывать решения, которые будут лучше иностранных аналогов.

Российский лидер также отмечал, что количество молодых ученых, выбирающих работу за границей, примерно сопоставимо с числом тех, кто возвращается обратно. По словам президента, лишь небольшая часть, около 5-7%, уходит за пределы страны, и примерно столько же возвращается в Россию.

Ранее стали известны лауреаты премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами