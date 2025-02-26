Сенатор Пушков: Европа может остаться в дураках из-за политики ЕС по Украине

Европа рискует «остаться в дураках» и оказаться в невыгодном экономическом и политическом положении из-за политики Брюсселя по Украине и на фоне развития связей России и США. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Европа рискует окончательно остаться в дураках», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, есть несколько факторов, которые говорят о том, что ЕС «везде в убытке».

Во-первых, США получат доступ к украинским редкоземельным металлам в рамках компенсации за американскую помощь Украине. Во-вторых, Вашингтон «открывает ворота» для крупных деловых сделок с Россией.

В-третьих, есть возможность снятия американских экономических санкций с России, что позволит американским компаниям вернуться в РФ.

Кроме того, США предлагают ЕС отныне самим вооружать и финансировать Украину, а также платить за ее восстановление. Наконец, большую часть необходимого Киеву оружия Европа будет закупать у США, что опять же выгодно Америке.

До этого социолог, руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини писал о том, что Россия нанесла сокрушительное политическое поражение Европе.

Ранее в США невысоко оценили способность Украины продержаться без их помощи.