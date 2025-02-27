Путин заявил о росте активности иностранной разведки в период спецоперации

Путин сообщил, что активность иностранной разведки возросла в период СВО

Активность иностранных разведывательных служб увеличилась в период проведения спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на коллегии ФСБ, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что перед органами контрразведки «стоят ответственные задачи».

«Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения спецоперации возросла», — сказал глава государства.

Путин выразил особую благодарность сотрудникам ФСБ за действия в тылу врага и на линии фронта специальной военной операции.

Президент России также заявил, что изменения на мировой политической арене произошли, во многом благодаря стойкости российской армии на поле боя.

Он добавил, что Российская Федерация никогда не отказывалась от мирного решения конфликта на Украине.

Путин оценил контакты России и США.