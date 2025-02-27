Изменения на мировой политической арене произошли, во многом, благодаря стойкости Вооруженных сил (ВС) РФ на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте — это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооруженных сил, наших героев», — заявил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что именно российская армия своей доблестью и ежедневными победами создала условия для начала «серьезного диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов».

Президент также выступил за создание неделимой системы европейской безопасности на долгосрочной основе. Путин подчеркнул, что эта система «действительно обеспечит баланс и взаимный учет интересов».

Российский лидер особо отметил, что «безопасность одних не может быть обеспечена за счет или в ущерб безопасности других и уж точно не за счет России».

Среди прочего президент выразил благодарность тем, кто в ходе специальной военной операции действовал в тылу противника, а также на линии боевого соприкосновения и в непростых условиях защищал безопасность людей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

В свою очередь журнал Foreign Affairs писал, что Европа продолжает терять свое влияние в международной политике, и ее статус ослабевает. Издание отметило, что ЕС сталкивается с трудностями из-за политической раздробленности, а в условиях роста геополитической конкуренции континенту приходится самостоятельно поддерживать баланс, который ранее обеспечивался благодаря сотрудничеству с США.

Ранее в Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах политическим воем.