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В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах политическим воем

Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о переговорах политическим воем
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Caitlin Ochs/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потерял право говорить от имени Украины и представлять ее на международной арене, а его слова о возможных переговорах с Россией похожи на «политический вой проходимца». Такое мнение в интервью РИА Новости высказал депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По мнению парламентария, Зеленскому следует «помалкивать в тряпочку» и «с придыханием» ожидать решения по урегулированию конфликта на Украине.

25 января Зеленский заявил, что запрет на прямые переговоры с Россией остановил «сепаратизм» на Украине. По его словам, до запрета существовало много «теневых переговорных коридоров» украинских депутатов, Евросоюза и США, которые могли повлиять на независимость украинского государства. Лидер Украины также подчеркнул, что только президент должен быть лидером любых переговорных процессов.

Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией в стране.

Ранее в Британии назвали причину странных заявлений Зеленского о переговорах.

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