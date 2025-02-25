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В США сделали неутешительное заявление о статусе Европы на мировой арене

FA: Европа теряет влияние и остается на обочине мировой политики
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Matt Dunham/AP

Европа продолжает терять свое влияние в международной политике, и ее статус ослабевает. Об этом пишет журнал Foreign Affairs (FA).

«Уже ослабленная концепция «Запада» продолжит исчезать, а, следовательно, ослабнет и статус Европы, которая в постхолодной войне была партнером Вашингтона в представлении «западного мира», — говорится в тексте.

Как пишут авторы, Европа сталкивается с трудностями из-за политической раздробленности, а в условиях роста геополитической конкуренции континенту приходится самостоятельно поддерживать баланс, который ранее обеспечивался благодаря сотрудничеству с США.

«Укрепление этого порядка, который распадается уже много лет, ляжет на плечи Европы — разрозненной конфедерации государств, не имеющей армии и практически не обладающей организованной силой, а ее страны переживают период острого политического кризиса и слабого лидерства», — говорится в тексте.

До этого Владимир Путин заявил, что президент США с его характером «довольно быстро наведет порядок», и европейские элиты встанут «у ноги хозяина». По словам российского лидера, представители элиты стран Европы «будут нежно помахивать хвостиком» перед новым президентом США. Им больше нравился Джо Байден, в то время как у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, указал Путин.

Ранее Стармер заявил, что Россия представляет опасность для Великобритании.

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