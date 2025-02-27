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Встреча России и США в Турции продолжается более пяти часов

Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле продолжается уже шестой час
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Переговоры делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов в Стамбуле по проблемам работы посольств идут уже шестой час. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Уточняется, что почти через пять часов после начала встречи на территорию резиденции генконсула США в Стамбуле заехал американский автомобиль с дипломатическими номерами. Встреча проходит в закрытом режиме. Время окончания встречи неизвестно.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассчитывает на то, что встреча представителей двух стран в Стамбуле окажется первой в череде такого рода мероприятий и станет основой для укрепления доверия между Вашингтоном и Москвой.

27 февраля в американском генконсульстве в Стамбуле проходят переговоры представителей США и России. По данным ТАСС, стороны обсуждают проблемы работы посольств.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, по данному вопросу во время российско-американской встречи в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности. В Турции проходит встреча на экспертном уровне.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. До этого, 12 февраля, российский и американский президенты провели телефонный разговор.

Ранее в России рассказали, почему Европа «останется в дураках» из-за политики по Украине.

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