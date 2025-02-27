В МИД России прокомментировали приговор Додику

Захарова: приговор Додику неправосуден и не может иметь юридических последствий

Приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику неправосуден и не может иметь юридических последствий, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, вынесенное судом Боснии и Герцеговины решение по делу против Додика является очередным случаем, когда политика взяла верх над правом.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осудили приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику.

26 февраля суд БиГ в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

После вынесения приговора с Додиком связались премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич, которые выразили ему свою поддержку. В ходе телефонного разговора президент РС БиГ попросил сербского лидера приехать сегодня вечером в Баня-Луку. Орбан назвал судебный процесс против Додика «политической охотой на ведьм», которая является примером превращения правовой системы в оружие против демократически избранного лидера.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.