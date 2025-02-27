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В Кремле прокомментировали приговор Милораду Додику

В Кремле осудили приговор Милораду Додику
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Кремле осудили приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы ценим доверительные конструктивные рабочие отношения, которые сложились между Путиным и Додиком, и ценим исторические братские отношения между россиянами и сербами. То, что произошло в Сараево, вызывает у нас негативную реакцию. Мы осуждаем такие действия, потому что они способны возыметь негативные последствия не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом», — заявил Песков.

По его словам, уголовное преследование лидера боснийских сербов носит политический характер и направлено против патриотических сербских сил. Песков отметил, что приговор Додику был вынесен на основании «псевдозакона», который был принят при участии Верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, который не был утвержден на этом посту Советом безопасности ООН.

Дабы разрешить ситуацию в стране, Песков от лица Кремля призвал лица, принимающие решения, действовать в духе Дейтонских соглашений 1995 года.

27 мая 2022 года послы стран руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине приняли решение назначить Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Де факто он занимает этот пост с 2021 года. Россия, входящая в комитет, выступила против такого решения. Уже в октябре 2022 года Шмидт единоличным решением внес изменения в Конституцию Боснии и Герцеговины.

26 февраля суд в Сараево приговорил Додика к году лишения свободы за нарушение решений Шмидта.

Ранее Додик прокомментировал обвинительный приговор суда БиГ.

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