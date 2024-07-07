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Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ

Додик: Республика Сербская станет независимой, если БиГ изымет ее имущество

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Reuters

Республика Сербская объявит независимость от Боснии и Герцеговины (БиГ), если власти страны попытаются конфисковать ее собственность. Такое заявление сделал президент республики Милорад Додик, передает РИА Новости.

По его словам, западные государства десятилетиями вынашивали планы по упразднению Республики Сербской и пытались лишить ее какой-либо роли на международной арене. Таким образом они хотят добиться создания унитарной и централизованной Боснии и Герцеговины, подчеркнул глава республики.

«Если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности, Республика Сербская без колебаний объявит независимость», — добавил Додик.

2 марта 2023 года Конституционный суд БиГ блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской. Из-за решения инстанции собственность, которая находится под контролем республики, может перейти в распоряжение центральных властей в Сараево.

На этом фоне Республика Сербская отозвала своих судей из Конституционного суда Боснии и Герцеговины. Соответствующее решение было принято в апреле того же года.

Ранее Додик заявил, что может объявить независимость Республики Сербской в случае возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа.

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