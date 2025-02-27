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Песков назвал главное отличие Трампа от Байдена

Песков: Трамп готов слушать других, в отличие от Байдена
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп готов слушать других, в отличие от его предшественника Джо Байдена. И Москва это видит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«То, что мы наблюдаем — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», — высказался Песков.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался о словах Трампа быстро урегулировать украинский конфликт. Российский лидер напомнил, что республиканец заявлял о таком намерении во время предвыборной гонки. Однако после победы на выборах Трамп изменил свое же мнение. По словам Путина, изучив информацию о ситуации в зоне боевых действий, глава Белого дома отметил, что на установление мира на Украине потребуется полгода. Российский лидер назвал эту ситуацию «абсолютно естественной».

Также Путин отмечал, что РФ готова сесть за стол переговоров по Украине с Киевом, однако украинские власти ввели для себя запрет на диалог с Россией.

Ранее Путин высказался о связях Трампа с РФ.

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