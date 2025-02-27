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В США рассказали о неподписанном меморандуме между США и Украиной

NYT: Киев после победы Трампа не подписал меморандум с администрацией Байдена
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Mariam Zuhaib/AP

Представители Украины в 2024 году несколько раз не являлись на подписание меморандума о взаимопонимании с США, а после прихода Дональда Трампа к власти заявили, что хотят подписать соглашение с его администрацией. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что США и Украина осенью прошлого года были близки к подписанию соглашения, согласно которому Киев обещал информировать Вашингтон о потенциальных проектах в сфере минеральных ресурсов. По данным издания, заместитель госсекретаря при администрации бывшего президента США Джо Байдена Хосе Фернандес в октябре должен был подписать меморандум о взаимопонимании с вице-премьером Украины Юлией Свириденко, Однако, в день, на который было запланировано подписание, украинская чиновница не прибыла в Вашингтон.

Подписание соглашения было перенесено на ноябрьскую встречу в Варшаве, но и туда Свириденко не приехала. К тому времени Трамп одержал победу на выборах, и украинские чиновники заявили дипломатам США, что они предпочитают подписать соглашение с будущей администрацией, говорится в статье.

26 февраля Зеленский заявил, что соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам является рамочным, то есть оставляет место для последующей детализации. По его словам, в соглашении указано, что Киев не является должником Вашингтона.

25 февраля Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский не пойдет на новые экономические сделки с США.

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