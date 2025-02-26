Зеленский назвал соглашение с США рамочным

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам является рамочным, то есть оставляет место для последующей детализации. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в эфире телеканала «Общественное».

«Это рамочное соглашение, это про новые вещи, не прошлые… Сегодня вы не сможете вкладывать деньги в инвестиционный фонд, потому что нет следующего договора про фонд, и там будут отношения партнеров, деньги», — сказал Зеленский, отметив, что впоследствии этот договор будет иметь обязательную ратификацию в украинском парламенте.

По его словам, в соглашении указано, что Киев не является должником Вашингтона. В документе также появился пункт о гарантиях безопасности, подчеркнул президент и добавил, что успех соглашения будет зависеть от переговоров президентов Украины и США.

26 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство республики одобрило заключение договора о совместном создании с Соединенными Штатами инвестиционного фонда восстановления страны.

По его словам, США не получат украинские недра в собственность. В фонд будут идти 50% поступлений от добычи ресурсов, а расходовать эти деньги можно будет только на восстановление Украины.

Ранее Зеленский заявил, что не отдаст США и десяти центов.