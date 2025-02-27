На Западе заявили, что Зеленский не пойдет на новые экономические сделки с США

Economist: Киев не подпишет новое соглашение с США без гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский не рассчитывает подписывать новое соглашение с США, которое должно последовать за рамочным соглашением по редкоземельным металлам, без включения в него более широких гарантий безопасности. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на источник.

26 февраля Зеленский заявил, что оглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам является рамочным, то есть оставляет место для последующей детализации. По его словам, в соглашении указано, что Киев не является должником Вашингтона.

Economist отмечает, что будущее соглашение, в отличие от рамочного, потребует ратификации в Верховной раде.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявил, что администрация президента США надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на текущей неделе (до 2 марта).

В тот же день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство республики одобрило заключение договора о совместном создании с Соединенными Штатами инвестиционного фонда восстановления страны.

Ранее Зеленский заявил, что не отдаст США и десяти центов.