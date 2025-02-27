В Кремле оценили сообщения о возможном сотрудничестве России и США в Арктике

В Саудовской Аравии обсуждалось широкое поле для потенциального сотрудничества России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в СМИ о возможных договоренностях двух стран о совместной деятельности в Арктике.

«В Эр-Рияде обсуждалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки, но предметно разговора на этот счет нет. Есть позиция США: вначале урегулирование, потом экономика. Наверное, надо набраться терпения. А в сообщениях СМИ много информации, где желаемое выдается за действительное», — сказал представитель Кремля.

27 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что США и Россия якобы ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров. Журналисты утверждают, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами.

21 февраля российский президент Владимир Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике. Он заявил, что многие страны хотят сотрудничать с РФ в производстве атомного ледокольного флота.

Ранее в России оценили перспективы совместных экономических проектов с США.