Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили сообщения о возможном сотрудничестве России и США в Арктике

Песков: в Эр-Рияде обсуждалось широкое поле для сотрудничества РФ и США

В Саудовской Аравии обсуждалось широкое поле для потенциального сотрудничества России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в СМИ о возможных договоренностях двух стран о совместной деятельности в Арктике.

«В Эр-Рияде обсуждалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки, но предметно разговора на этот счет нет. Есть позиция США: вначале урегулирование, потом экономика. Наверное, надо набраться терпения. А в сообщениях СМИ много информации, где желаемое выдается за действительное», — сказал представитель Кремля.

27 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что США и Россия якобы ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров. Журналисты утверждают, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами.

21 февраля российский президент Владимир Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике. Он заявил, что многие страны хотят сотрудничать с РФ в производстве атомного ледокольного флота.

Ранее в России оценили перспективы совместных экономических проектов с США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами