В России оценили перспективы совместных экономических проектов с США

Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США заинтересованы в общих экономических проектах

Россия и США заинтересованы в реализации совместных экономически обоснованных проектов. Об этом в комментарии британскому изданию Financial Times заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Обе стороны заинтересованы в поиске совместных экономически обоснованных проектов», — подчеркнул он.

Дмитриев добавил, что участники переговоров в Эр-Рияде создали обособленное направление на фоне политических обсуждений, которое будет посвящено деловым сделкам.

Как напоминает британское издание, Дмитриев сообщил членам американской делегации на переговорах в Эр-Рияде, что компании США потеряли $324 млрд в результате ухода с российского рынка.

Глава РФПИ сообщал, что российская и американская стороны обсудили в Эр-Рияде возможные совместные проекты в Арктике.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.