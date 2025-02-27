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На Западе сообщили, что США и РФ обсуждают совместную добычу ресурсов в Арктике

Bloomberg: Россия и США обсуждают совместную добычу ресурсов в Арктике
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Maxim Shemetov/Reuters

США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом обсуждений.

Стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами. Для Вашингтона взаимодействие с Москвой в энергетической сфере названо «ключевым приоритетом».

Переговоры, носящие конфиденциальный характер, находятся на ранней стадии. Их активизация совпала с попытками администрации Дональда Трампа добиться прогресса в урегулировании конфликта на Украине. По данным Bloomberg, стороны демонстрируют готовность к экономическому диалогу, несмотря на геополитические разногласия.

Один из источников агентства отметил, что США рассматривают арктическое партнерство как инструмент ослабления связей России и Китая в регионе. Однако, как подчеркивается в материале, достичь этой цели будет сложно: за последние годы Москва и Пекин значительно углубили сотрудничество в рамках проектов «Ледяного Шелкового пути», включая китайские инвестиции в инфраструктуру российской Арктики.

26 февраля телеканал NBC News сообщил, что Москва предложила Вашингтону получить часть прав собственности на добычу редкоземельных металлов в Донбассе и Запорожской области.

24 февраля в интервью журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, чтобы вести сотрудничество по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Ранее сообщалось, что Россия и Ирак обсуждают условия участия в нефтяном проекте.

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