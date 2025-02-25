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В Совфеде указали на важность вовлечения американцев на территорию России

Сенатор Джабаров счел мудрым шагом предложение Путина к США по ископаемым
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Нина Зотина/РИА Новости

Предложение российского лидера Владимира Путина к США по сотрудничеству в сфере разработки редкоземельных металлов и производства алюминия является мудрым шагом. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Парламентарий указал на важность для Москвы вовлечения американцев на свою территорию, особенно в условиях нынешней «международной турбулентности».

«Считаю, это мудрый шаг нашего президента. <…> А в России это выгодно для обеих сторон: и наши риски минимизированы, и Вашингтон благодаря авторитету Путина, получит гарантии соблюдения договоренностей», — сказал Джабаров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

В это же день глава государства на совещании, посвященном развитию отрасли редкоземельных металлов, призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из этого материала. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее в Совфеде понадеялись на взаимовыгодное сотрудничество с США.

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