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ЕС пообещал немедленно ответить на обещанные Трампом пошлины

Еврокомиссия намерена немедленно ответить на обещанные Трампом пошлины в 25%
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Global Look Press

Евросоюз намерен немедленно и жестко отреагировать на планы президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные таможенные пошлины на европейские товары. Об этом заявила Еврокомиссия (ЕК), отвергая утверждения Трампа о том, что «ЕС создан для эксплуатации Штатов», передает ТАСС.

«ЕК ответит решительно на любые протекционистские меры. Европейский Союз — крупнейший мировой рынок, который остается стратегическим преимуществом для американских компаний», — подчеркнули в Брюсселе.

26 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, включая автомашины. Он уточнил, что ЕС не принимает американские автомашины. Глава Белого дома добавил, что Евросоюз был сформирован, чтобы «обмануть» США.

В конце января президент России Владимир Путин сообщил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер. По его словам, маловероятно, что Вашингтон примет решения о санкциях против России, которые могут навредить экономике самих Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что Украина может забыть о членстве в НАТО.

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