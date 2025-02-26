Трамп сообщил, что Украина может забыть о вступлении в НАТО

Украина может забыть о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме, пишет РИА Новости.

«О НАТО можно забыть», — сказал он, отвечая на вопрос об уступках, на которые предстоит пойти Киеву.

Трамп обратил внимание на то, что стремление Украины стать членом альянса стало «причиной, из-за которой все началось».

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в несправедливом расширении Североатлантического альянса и подчеркнул, что Россия добьется изменения ситуации. Он отметил, что страна неоднократно обращалась к руководству НАТО с просьбой прекратить расширение альянса, так как это ставит под угрозу безопасность России. Тем не менее, границы НАТО продолжили свое движение в направлении российских территорий, добавил президент.

Позже Путин подчеркнул, что страны НАТО довели ситуацию до госпереворота на Украине и вынудили Россию начать спецоперацию. По словам Путина, Запад стремится «разорвать между собой» Россию и Европу, особенно Россию и Германию, Францию.

Ранее Путин назвал причину современных военных конфликтов.