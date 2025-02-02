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ЕС намерен жестко отвечать на пошлины США

ЕС предупредила об ответных мерах в случае введения США пошлин на его товары
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия предупредила о решительных ответных мерах в случае введения Соединенными Штатами пошлин на импорт товаров из стран Евросоюза. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Источник агентства заявил, что ЕС выступает за низкие торговые тарифы, считая их важным фактором экономического роста и стабильности, добавив при этом, что любые введенные США несправедливые пошлины встретят жесткую и решительную реакцию со стороны Европейского союза.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на товары из Мексики, Канады и 10% — для китайских товаров. Свое решение он объяснил борьбой с незаконной миграцией и наркотиками.

Главный экономист EY Грегори Дако отметил, что решение Трампа о введении импортных пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики может привести к увеличению цен на мясные и молочные продукты в стране.

Ранее Евросоюз признал, что «не поспевает» за крупными экономиками мира.

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