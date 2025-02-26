Трамп рассказал об основных целях США на Украине

Основная цель Соединенных Штатов на Украине — положить конец кровопролитию, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп добавил, что вторая задача США в республике заключается в том, чтобы возместить затраченные на Киев средства.

Президент Соединенных Штатов добавил, что в рамках сделки по минеральным ресурсам с украинской стороной Вашингтон получит назад все деньги, которые были уже направлены Киеву, и даже «значительно больше».

25 февраля Financial Times писала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тем временем президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Путин предложил поставить США 2 млн тонн алюминия.