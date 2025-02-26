Зеленский анонсировал аудит лицензий на добычу редкоземельных металлов

На Украине проведут аудит лицензий на добычу редкоземельных металлов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире украинского телеканала «Общественное».

«Украина должна разобраться с лицензиями. Это не написано в соглашении [с США], но должен быть аудит: где что лежит», — отметил он.

По словам Зеленского, «спящие лицензии» должны работать на государство, и 50% от будущих доходов нужно направлять в украинско-американский инвестиционный фонд.

Незадолго до этого стало известно, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля. В рамках визита состоится подписание сделки по ресурсам Украины.

25 февраля Financial Times писала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тем временем президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее в Белом доме назвали сделку с Украиной по ресурсам «значительным шагом» в сторону мира.