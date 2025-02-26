В Белом доме назвали сделку с Украиной по ресурсам «значительным шагом» в сторону мира

Белый дом: сделка с Украиной по полезным ископаемым станет шагом к миру

Будущая сделка с Украиной по редкоземельным металлам станет «значительным шагом» к миру. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, соглашение с Киевом по ресурсам «абсолютно необходимо», поскольку возместит США более $300 млрд, которые Вашингтон вложил в оборону Украины, и создаст «невероятное экономическое партнерство» между американцами и украинцами, направленное на восстановление страны после боевых действий.

«Так что это значительный шаг к миру», — подчеркнула Левитт.

Она добавила, что благодаря этой сделке США получат доступ к важным минералам, необходимым для своей национальной безопасности.

По словам представителя Белого дома, США близки к финишной черте в плане заключения сделки об освоении украинских ресурсов, но документ могут и не подписать в ходе визита Зеленского 28 февраля. Хотя президент Трамп заявил, что поприветствует Зеленского в Белом доме для подписания, уточнила Ливитт.

До этого британская газета Financial Times писала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Киев рассчитывает, что это поможет укрепить отношения с новой американской администрацией. Ожидается, что 28 февраля украинский президент Владимир Зеленский совершит поездку в США для подписания соглашения и обсуждения дальнейших шагов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украине сообщили неприятные новости о сделке с США по ресурсам.