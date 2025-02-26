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Премьер Армении рассказал о согласовании пунктов соглашения с Азербайджаном

Пашинян: Ереван и Баку согласовали 15 пунктов соглашения
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Shutterstock/esfera

Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения, переговоры по оставшимся двум вопросам продолжаются, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что одна из двух статей, по которым сторонам пока не удалось договориться, касается размещения войск третьих стран вдоль границ. В другой — говорится о спорах в международных судах, добавил Пашинян.

25 февраля пресс-секретарь армянского министерства иностранных дел Ани Бадалян заявила, что Армения получила ответ Азербайджана по предложениям Еревана по проекту мирного договора.

5 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану начать отношения «с новой и чистой страницы»‎. Глава армянского кабмина заявил, что Ереван и Баку согласовали в проекте мирного договора все волнующие вопросы.

9 февраля посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил о решимости Москвы помочь в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ранее разведка Армении оценила, возможна ли война с Азербайджаном в 2025 году.

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