Армения получила ответ Азербайджана по мирному договору

МИД Армении: Ереван получил ответ Баку по предложениям к мирному договору

Армения получила ответ Азербайджана по предложениям Еревана по проекту мирного договора. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского министерства иностранных дел Ани Бадалян, передает Lurer.com.

«Мы получили ответ Азербайджана относительно мирного договора, но предложения по другим направлениям, таким как разблокирование коммуникаций и механизм взаимного контроля над вооружениями, пока остаются без ответа», — сказала дипломат.

5 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану начать отношения «с новой и чистой страницы»‎. Глава армянского кабмина заявил, что Ереван и Баку согласовали в проекте мирного договора все волнующие вопросы.

9 февраля посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил о решимости Москвы помочь в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

По словам дипломата, Российская Федерация полна решимости оказать все необходимое содействие нормализации отношений между Ереваном и Баку по всем трекам в развитие трехсторонних договоренностей, которые в 2020-2022 годах достигли лидеры трех стран.

Ранее разведка Армении оценила, возможна ли война с Азербайджаном в 2025 году.