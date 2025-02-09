Посол РФ заявил о решимости Москвы помочь в нормализации отношений Еревана и Баку

Посол Копыркин: у РФ есть решимость помочь в нормализации отношений Еревана и Баку

Посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил о решимости Москвы помочь в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Российская Федерация полна решимости оказать все необходимое содействие нормализации отношений между Ереваном и Баку по всем трекам в развитие трехсторонних договоренностей, которые в 2020-2022 годах достигли лидеры трех стран, в том числе в выработке положений взаимоприемлемого и сбалансированного мирного договора, делимитации и демаркации границ и разблокировании коммуникаций.

8 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. По его словам, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности, а другие страны должны прекратить вооружать армян.

В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что его страна имеет легитимное право на обороноспособную армию. Он также заверил, что Ереван не ставит перед собой задачу возвращения более 200 квадратных километров территории, оказавшихся под контролем Азербайджана в ходе нагорнокарабахского конфликта в 2020 году.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию ради мирного договора.