Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разведка Армении оценила, возможна ли война с Азербайджаном в 2025 году

СВР Армении: война с Азербайджаном в 2025 году маловероятна
close
Denis Balibouse/Reuters

Служба внешней разведки (СВР) Армении считает полномасштабный военный конфликт с Азербайджаном в 2025 году маловероятным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад о военно-политической ситуации на Южном Кавказе.

В докладе говорится, что на данный момент Ереван оценивает вероятность военного конфликта невысоко.

В СВР Армении также отметили, что «в условиях отсутствия договорного мира и межгосударственных отношений в рамках политики Азербайджана по угрозе применения силы в отношении Армении будет сохраняться риск локальной напряженности и эскалации на границе».

В декабре 2024 года Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию ради мирного договора и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Между Азербайджаном и Арменией до сих пор не подписан мирный договор, несмотря на то, что с последнего нагорнокарабахского конфликта прошло четыре года. В конце прошлого года армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 90% мирного соглашения, остались последние детали.

Ранее в Армении заявили о невозможности отказа от границ советских времен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами