Разведка Армении оценила, возможна ли война с Азербайджаном в 2025 году

СВР Армении: война с Азербайджаном в 2025 году маловероятна

Служба внешней разведки (СВР) Армении считает полномасштабный военный конфликт с Азербайджаном в 2025 году маловероятным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад о военно-политической ситуации на Южном Кавказе.

В докладе говорится, что на данный момент Ереван оценивает вероятность военного конфликта невысоко.

В СВР Армении также отметили, что «в условиях отсутствия договорного мира и межгосударственных отношений в рамках политики Азербайджана по угрозе применения силы в отношении Армении будет сохраняться риск локальной напряженности и эскалации на границе».

В декабре 2024 года Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию ради мирного договора и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Между Азербайджаном и Арменией до сих пор не подписан мирный договор, несмотря на то, что с последнего нагорнокарабахского конфликта прошло четыре года. В конце прошлого года армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 90% мирного соглашения, остались последние детали.

Ранее в Армении заявили о невозможности отказа от границ советских времен.