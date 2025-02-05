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Пашинян предложил Азербайджану начать «новую эру»‎ двусторонних отношений

РИА: Пашинян предложил Азербайджану начать отношения «с чистой страницы»‎
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Shutterstock/esfera

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану начать отношения «с новой и чистой страницы»‎. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем положить конец дальнейшим дискуссиям по конфликтным вопросам и открыть новую эру двусторонних отношений, начав с новой и чистой страницы»‎, — заявил Пашинян во время своего выступления в Атлантическом совете во время визита в США.

Премьер-министр Армении заявил, что Ереван и Баку согласовали в проекте мирного договора все волнующие вопросы. По его словам, государства признали территориальную целостность друг друга на основе границ Советской Армении и Советского Азербайджана и претензий друг к другу по этой теме не имеют.

Пашинян уточнил, что после этого мир более чем достижим, и для подписания проекта мирного договора нужна лишь политическая воля.

В конце января 2025 года Азербайджанский президент Ильхам Алиев также заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении.

Вместе с тем, азербайджанский лидер подчеркивал, что Армения должна предоставить беспрепятственный проезд из Азербайджана через армянскую территорию в Нахичеванскую автономную республику.

Ранее Алиев оценил готовность США и Франции помочь Армении в случае провокации.

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