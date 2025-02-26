В Кремле оценили сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов

Песков заявил, что у РФ и Гвинеи-Бисау есть наработки в сфере добычи ресурсов

У России и Гвинеи-Бисау существуют наработки в вопросе добычи ресурсов, стороны намерены продолжать проекты в этой сфере. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«Это не какая-то новация, уже есть результаты проделанной работы. И проекты, мы надеемся, будут продолжаться и реализовываться», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие двух государств не ограничивается лишь редкоземельными металлами.

26 февраля Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который прибыл в Москву с официальным визитом. С российской стороны во встрече принимают участие зампредседателя правительства Александр Новак, помощник президента России Юрий Ушаков и замминистра иностранных дел Александр Панкин.

В ходе этой встречи Путин заявил, что товарооборот между Россией и странами Африки в 2024 году увеличился на 10%.

Ранее депутат Олег Матвейчев рассказал, почему африканские страны стремятся к партнерству с Россией.