Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С российской стороны во встрече принимают участие заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента РФ Юрий Ушаков и заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

По данным издания Lusa, Умару Сисоку Эмбало обсудит с Владимиром Путиным совместную добычу полезных ископаемых на территории африканской республики. Утверждается, что Гвинея-Бисау может предложить России совместно осваивать месторождения нефти, газа, фосфатов и бокситов.

В прошлом году Умару Сисоку Эмбало посетил Россию с рабочим визитом 8-11 мая. Президент Гвинеи-Бисау был почетным гостем на параде Победы. В ходе своего визита он провел переговоры с российским лидером, затем в Казани вместе с Рустамом Миннихановым посетил ИТ-парк, а в Чечне вместе с Рамзаном Кадыровым — Российский университет спецназа. Подробнее о поездке президента Гвинеи-Бисау — в материале «Газеты.Ru».

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