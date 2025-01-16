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Депутат рассказал, почему африканские страны стремятся к партнерству с Россией

Депутат Матвейчев: Россия продолжит активно вести себя в Африке

Встреча президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой — это не какая-то удивительная вещь. Об этом по итогам переговоров рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

По его словам, Россия традиционно развивает с Африкой отношения и связи. Он напомнил, что неоколониальная система в мире рушится.

«Так называемые государства-гегемоны уходят. Я здесь имею в виду не только Америку, которая ослабла в Африке, но прежде всего Францию, которая очень много контролировала и которую из шести стран континента практически изгнали, а из четырех изгнали даже военные базы и войска и так далее», — сказал он.

Матвейчев отметил, что ситуация после этого изгнания состоит в том, что образовавшийся вакуум необходимо заместить.

«Страны Африки тяготеют как к Китаю, так и к России. Причем Китай является очень жестким для них партнером и союзником, а Россия — очень комфортным. Потому что мы заботимся не только о своих интересах, но и об интересах партнеров», — добавил он.

Депутат подчеркнул, что партнерство должно быть взаимовыгодным, а не выгодным одной стороне.

«К сожалению, получается так, что Китай работает больше для себя. И вот здесь мы удобный партнер для стран Африки. Поэтому развиваются с нами отношения, растет товарооборот — он превысил $24 млрд. Мы им помогали во времена коронавируса, помогаем по вооружению и во многих других сферах», — сказал Матвейчев.

При этом он напомнил, что Россия активно сотрудничает с Центральноафриканской Республикой уже несколько лет.

«Им тоже помогали и по вакцинам, и по вооружению, и по многим другим вопросам. Товарооборот также растет — пусть это измеряется в миллионах, но тем не менее динамика очень хорошая. Естественно, мы дальше будем продолжать активно вести себя на африканском направлении», — заключил депутат.

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