Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Африкой

Путин: товарооборот между Россией и Африкой за 2024 год прибавил 10%

Товарооборот между Россией и странами Африки в прошлом году увеличился на 10%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, его слова приводит ТАСС.

«В 2024 году товарооборот между РФ и Африкой продолжал расти и прибавил 10%», — сказал российский лидер.

При этом Путин добавил, что торговые и экономические связи между Россией и Гвинеей-Бисау «нуждаются во внимательном отношении» со стороны обеих стран.

«Очень рассчитываю, что нам удастся договориться о том, чтобы мы набирали обороты», — отметил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что здесь существуют «хорошие заделы и возможности».

26 февраля Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который прибыл в Москву с официальным визитом. С российской стороны во встрече принимают участие зампредседателя правительства Александр Новак, помощник президента России Юрий Ушаков и замминистра иностранных дел Александр Панкин.

Ранее депутат Олег Матвейчев рассказал, почему африканские страны стремятся к партнерству с Россией.