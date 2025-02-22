В Румынии пообещали запретить сеть Сороса и вернуть демократию

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил власти страны в подрыве демократии. Он пообещал, что в случае победы на выборах в стране будет запрещена деятельность общественных организаций, финансируемых фондом американского финансиста Джорджа Сороса, передает РИА Новости.

«Я приложу все усилия, чтобы запретить сеть Сороса в стране. Это будет одна из ключевых целей моего президентского мандата. Незамедлительно сеть Сороса будет полностью запрещена», — сказал Джорджеску.

10 февраля Клаус Вернер Йоханнис объявил, что уйдет в отставку. Его полномочия истекли 21 декабря прошлого года на фоне отмены президентских выборов.

В конце ноября прошлого года в первом туре выборов президента Румынии победил Джорджеску. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони. Избирательные участки должны были открыться 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.