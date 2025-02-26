В МИД РФ высказались о переговорах по Украине

Россия не блокирует переговоры по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы ждем, когда наши европейские коллеги перестанут врать про то, что Россия блокирует переговоры», — сказал он по итогам визита в Катар.

Глава МИД РФ поблагодарил руководство Катара за усилия по содействию в гуманитарных вопросах между Россией и Украиной.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт на переговорах с США пока что сущностно не обсуждался. Он подчеркнул, что встреча в Эр-Рияде касается двусторонних российско-американских отношений. В рамках диалога была предметно затронута проблема, связанная с украинским кризисом, сказал президент. По словам Путина, стороны договорились о том, что в дальнейшем вернутся к решению этой проблемы.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

Ранее Лавров заявил, что Россия не рассматривает вариантов с европейскими миротворцами на Украине.