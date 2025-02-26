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В МИД Белоруссии высказались о договоре с Россией о гарантиях безопасности

МИД Белоруссии: договор с Россией о безопасности носит оборонительный характер
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Reuters

Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства носит оборонительный характер, документ не определяет никого в качестве врага. Об этом заявил заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич.

«Договор решает задачи повышения стабильности и безопасности в регионе, четко расставляет приоритеты в пользу мирного порядка разрешения любых споров, носит исключительно оборонительный характер», — подчеркнул глава белорусского МИД.

Амбразевич, представляя депутатам законопроект о ратификации договора, добавил, что документ закрепляет взаимные гарантии между Москвой и Минском по осуществлению мер со стороны союзника.

Заместитель главы МИД Белоруссии пояснил, что в них включаются ответные военные меры, а также создаются дополнительные условия как для предотвращения возникновения угроз, так и для реагирования на угрозы против союзного государства.

Среди прочего Амбразевич указал, что необходимость заключения договора продиктована нарастающим количеством вызовов и угроз, с которыми столкнулась Белоруссия в последнее время.

5 февраля президент России Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Соглашение было подписано в Минске 6 декабря 2024 года.

Сообщалось, что документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, а также по независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Российский лидер среди прочего заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

В пресс-службе палаты представителей Национального собрания Белоруссии в свою очередь сообщили, что закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства будет рассмотрен 26 февраля на заседании нижней палаты.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.

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