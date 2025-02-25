Парламент Белоруссии рассмотрит договор с РФ о гарантиях безопасности

Закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства будет рассмотрен 26 февраля на заседании Палаты представителей Национального собрания Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

«На заседании депутаты рассмотрят законопроект «О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что основная цель договора заключается в защите россиян и белорусов, а также территорий двух государств от «угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза».

5 февраля президент России Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Соглашение было подписано в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.