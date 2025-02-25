Лавров передал «огромный привет» президенту Ирана от Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, в ходе встречи Лавров передал Пезешкиану «огромный привет» от президента России Владимира Путина и сообщил, что Договор по всеобъемлющему стратегическому партнерству, который Москва и Тегеран подписали в январе, уже выполняется.

26 февраля глава МИД России также провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В ходе встречи он подчеркнул, что Москва признательна Тегерану за взвешенную позицию по украинскому кризису. Кроме того, Лавров упомянул об успешном проведении экономического форума в Иране в январе этого года, и о сотрудничестве по вопросам, связанным с Афганистаном.

19 февраля глава МИД РФ заявил, что российские власти развивают партнерские отношения с разными государствами на всех континентах. Он отметил, что в настоящее время Москва поддерживает диалог с членами ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, Турцией, Ираном, ОАЭ и многими другими странами. Отдельно Лавров упомянул Индию, с которой Россия восстанавливает практику обмена визитами на высшем уровне и напомнил о поездке премьер-министра Нарендры Моди в Москву в прошлом году.

Ранее Путин обсудил с Советом безопасности РФ развитие отношений с ближайшими партнерами.