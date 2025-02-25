Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров передал «огромный привет» президенту Ирана от Путина

Глава МИД РФ Лавров встретился с президентом Ирана в ходе визита в Тегеран
close
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, в ходе встречи Лавров передал Пезешкиану «огромный привет» от президента России Владимира Путина и сообщил, что Договор по всеобъемлющему стратегическому партнерству, который Москва и Тегеран подписали в январе, уже выполняется.

26 февраля глава МИД России также провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В ходе встречи он подчеркнул, что Москва признательна Тегерану за взвешенную позицию по украинскому кризису. Кроме того, Лавров упомянул об успешном проведении экономического форума в Иране в январе этого года, и о сотрудничестве по вопросам, связанным с Афганистаном.

19 февраля глава МИД РФ заявил, что российские власти развивают партнерские отношения с разными государствами на всех континентах. Он отметил, что в настоящее время Москва поддерживает диалог с членами ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, Турцией, Ираном, ОАЭ и многими другими странами. Отдельно Лавров упомянул Индию, с которой Россия восстанавливает практику обмена визитами на высшем уровне и напомнил о поездке премьер-министра Нарендры Моди в Москву в прошлом году.

Ранее Путин обсудил с Советом безопасности РФ развитие отношений с ближайшими партнерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами