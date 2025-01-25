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В МИД оценили позиции России на Ближнем Востоке

Рябков: у России на Ближнем Востоке заметны дополнительные возможности
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В настоящее время у России на Ближнем Востоке открываются дополнительные возможности. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения американских СМИ о потере позиций Москвы в регионе.

«Это не так. И у нас, конечно же, с изменением, в том числе с глубоким изменением в ряде аспектов политического ландшафта в этом важнейшем регионе, открываются и дополнительные возможности», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Накануне директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что вопреки западной пропаганде, Россия сохраняет значительное влияние на Ближнем Востоке. По его словам, страна является «очень влиятельным игроком.

14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что говорить об уходе РФ с Ближнего Востока нельзя.

Ранее в МИД РФ сделали заявление о российских военных базах в Сирии.

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